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برلمان

مد فترة تلقي طلبات تعويضات أهالي النوبة حتي 20 أغسطس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:14 م
النوبة
النوبة
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال وزير شئون مجلس النواب، أنه تم مد فترة تلقي طلبات تحديد رغبات الحصول على التعويضات لأهالي النوبة المقررة لهم إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وحتي 20أغسطس المقبل.

جاء ذلك فى بيان رسمي الأربعاء، مؤكدا أنه بناءً على رسالة اللواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان ورغبة أهالي النوبة التي نقلها النائب يس عبد الصبور عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة إلى إلي وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة للنظر في مد فترة تلقي طلبات تحديد رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك فقد تمت الموافقة علي ذلك.

وأكد الوزير أنه حرصًا من اللجنة على إفساح أقصى وقت ممكن لإبداء أهالي النوبة رغباتهم والحصول على مستحقاتهم، فقد تقرر مد فترة قبول الرغبات لفترة أخيرة تنتهي في 20/8/2019، على أن تُـعلن أسماء المستحقين المتقدمين والتعويضات المقررة لهم في نهاية شهر أغسطس 2019، وتقدم التظلمات بدءً من اليوم التالي للإعلان ويُـبت فيها في موعد غايته 5 سبتمبر 2019.

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