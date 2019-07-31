شباب الخير يطلقون مبادرة لتجميل مقابر بنى مزار بشمال المنيا

انتشرت في الآونة الأخيرة بمحافظة المنيا عدة حملات مكثفة ومتتالية بمشاركة الأجهزة التنفيذية من أجل تنظيف المقابر وذلك وسط استحسان من المواطنين .



وأطلق مجموعة من الشباب بمركز بني مزار بشمال المنيا مبادرة جديدة لتجميل وتنظيف المقابر .



وقام مجموعة من شباب الخير بقرية صفط أبو جرج التابعة لمركز بني مزار بتجميل مقابر القرية بالجهود الذاتية بداية بالتنظيف مرورا بعمل مقاعد انتظار للأهالي لاستخدامها أثناء تشييع الموتى للتخفيف عن كبار السن من معاناة الانتظار أمام المقابر حتي نهاية الدفن بالإضافة لتجميل مداخل القرية أيضا وإنارة المقابر.



ويقول جابر الصغير احد منسقي الحملة إن شباب قرية صفط ابوجرج قاموا بالجهود الذاتية وبتبرعات أهالي القرية بتوفير درجات سلالم وبلوك وطوب ورمل واسمنت لعمل المقاعد، حيث تم التركيز علي إنشاء المقاعد بعد أن لمس الشباب معاناة كبار السن أثناء الانتظار خلال تشييع الجنازات.



وأضاف أن المقابر هي مكان يرقد فيه ذوينا وعلينا أن نساهم في تجميله ليكون جاهزا أيضا للمترددين علي زيارتها.