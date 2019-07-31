تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. الدراسات الإحصائية تستقبل 600 طالب بالمرحلة الثانية

أكد الدكتور سيد خاطر، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، ان الكلية استقبلت حتى الآن مايقرب من 600 طالب للتقديم بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019 .



وأوضح عميد الكلية في تصريحات لـ صدى البلد أن الكلية توفر 100 جهاز لخدمة طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2019 مشددا على عدم دفع الطلاب أي مقابل مادي للخدمة وان الخدمة مجانية.



وأضاف خاطر أن الكلية تستعد لتنسيق المرحلة الثانية 2019 منذ شهر تقريبا حيث تمت عمليات الصيانة لجميع الاجهزة والانترنت تجنبا لحدوث أي عطل أثناء التقديم.



وأشار عميد الكلية أنه وجه بتنظيم ورشة عمل للمشرفين علي التنسيق للتدريب علي كيفية التعامل مع موقع التنسيق ومع طلاب الثانوية العامة والإجابة على استفساراتهم.



حدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، اليوم، الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.



☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978

