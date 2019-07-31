السيسي: أتمنى امتلاك هذا المبلغ لحل مشاكل مصر.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن وزير التربية والتعليم يمتلك خريطة بعدد المدارس المطلوب إنشاؤها فى مصر، مؤكدأ مش هنهرب من مواجهة تحدياتنا إحنا محتاجين نحقق كثافة معينة فى الفصول المدرسية".





وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسى" خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثانى لليوم الوطنى للشباب، أن مصر تحتاج إنشاء 250 ألف فصل دراسى تكلفتهم 125 مليار جنيه، أما فى حال تشغيلهم فعليأ فإن تكلفتها ستكون بأرقام مضاعفة، لافتأ الى إنه يتمنى أن يمتلك مبلغ 100 أو 200 مليار جنيه لتدبير النفقات المطلوبة بكافة قطاعات الدولة المصرية.





وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.





ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



