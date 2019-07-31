رئيس الوزراء: 65% من سكان الريف محرومون من الصرف الصحى ..فيديو





وأكد أن هناك 65% من سكان الريف مازالوا محرومين من الصرف الصحى ولديهم طموحات وأحلام لتنفيذ مطالبهم وتحسين أوضاعهم.



وأردف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تم تنفيذه فى وقت قياسي وتوفير فرص عمل عديدة، مؤكدًا أنه تم التخفيف عن المواطنين من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس.



واستطرد :" مفيش مؤسسة قادرة على تنفيذ هذا الحجم من العمل والذى يحتاج لتكاتف كل مؤسسات الدولة من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص من المستثمرين".

قال رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، إن الاقتصاد المصرى أصبح وضعه افضل حاليا، لافتًا إلى أنه منذ عامين عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى موقف المناطق غير الآمنة وأكد الرئيس حينها أننا لن ننام إلا بعد تطوير تلك المناطق وتغييرها.وأشار رئيس الوزراء، خلال جلسة مبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثانى المؤتمر الشباب السابع، إلى أن تلك المناطق يقطنها مليون مواطن وتم نقلهم لمناطق لائقة مثل البشاير والأسمرات ومصر الخير، مضيفًا أن مشكلة الريف أعقد بكثير بسبب نمط الريف السائد فى غالبية القرى.وتابع : "نعى أن التحدى كبير جدًا لتغيير الواقع"، موضحًا أن خدمة الصرف الصحى فى الريف كانت تصل إلى 10% فقط من سكان الريف حتى عام 2014، بينما اليوم أصبحت تصل الى 35%.