ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: 65% من سكان الريف محرومون من الصرف الصحى ..فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:15 م
رئيس الوزراء، المهندس
رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى
آيات أحمد
قال رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، إن الاقتصاد المصرى أصبح وضعه افضل حاليا، لافتًا إلى أنه منذ عامين عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى موقف المناطق غير الآمنة وأكد الرئيس حينها أننا لن ننام إلا بعد تطوير تلك المناطق وتغييرها.

وأشار رئيس الوزراء، خلال جلسة مبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثانى المؤتمر الشباب السابع، إلى أن تلك المناطق يقطنها مليون مواطن وتم نقلهم لمناطق لائقة مثل البشاير والأسمرات ومصر الخير، مضيفًا أن مشكلة الريف أعقد بكثير بسبب نمط الريف السائد فى غالبية القرى.

وتابع : "نعى أن التحدى كبير جدًا لتغيير الواقع"، موضحًا أن خدمة الصرف الصحى فى الريف كانت تصل إلى 10% فقط من سكان الريف حتى عام 2014، بينما اليوم أصبحت تصل الى 35%.

وأكد أن هناك 65% من سكان الريف مازالوا محرومين من الصرف الصحى ولديهم طموحات وأحلام لتنفيذ مطالبهم وتحسين أوضاعهم.

وأردف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تم تنفيذه فى وقت قياسي وتوفير فرص عمل عديدة، مؤكدًا أنه تم التخفيف عن المواطنين من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس.

واستطرد :" مفيش مؤسسة قادرة على تنفيذ هذا الحجم من العمل والذى يحتاج لتكاتف كل مؤسسات الدولة من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص من المستثمرين".

موضوعات متعلقة

إطلاق الموقع الإلكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

متحدث الوزراء: نسبة توصيل الصرف الصحي للقرى بلغت 35%.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك للموسم الجديد

شاهد .. أمير كرارة وزوجته على أحد شواطئ الساحل الشمالي

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

علي جمعة يوضح حكم أداء صلاة قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

حد أدنى للأجور يجدد كل 3 سنوات.. والقيمة 2000 جنيه.. البرلمان يطمئن العاملين بالقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها