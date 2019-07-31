انسى الحموضة.. تناولى كوبا من هذا المشروب يوميا

انتشر بين العديد من الأشخاص، معانتهم بحموضة المعدة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من مشكلة الحموضة بتناول كوب من هذا المشروب يوميا .



وأكد الدكتور محمد لطفى، أخصائى الطب البديل والعلاج بالأعشاب، لـ"صدى البلد"، أن الخروب يقضى على آلام الحموضة وقرحة المعدة وارتجاع المريء.



ونصح اخصائي الطب البديل باتباع الطريقة الصحيحة لتحضير الخروب وهي كالتالي:

- نضع 5 لتر من الماء على نار هادئة ونضيف إليه 6 أكواب من السكر الخشن مع التحريك حتى يذوب.

- ونضيف إليه كيلوجراما من الخروب المقطع إلى أطراف صغيرة مع التحريك حتى يصبح لونه بنيا.

- ونتركه حتى الغليان مدة نصف ساعة ويرفع القدر عن النار ويصفى الخليط ويوضع في إناء زجاجي في الثلاجة حتى يبرد.

- ويشرب باردًا كلما شعر الشخص بالحرقة أو الحموضة.



وأضاف "لطفى" أن هذا المشروب يناسب الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكرى، لذلك يمكن تجهيز نفس المشروب بدون سكر لمن يعانون من مرض السكرى.