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محافظات

للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.. شباب الأقصر يوزعون المشروبات الباردة على المواطنين.. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:21 م
شباب بالأقصر يوزعون
شباب بالأقصر يوزعون المشروبات الباردة على المواطنين
شمس يونس
قام مجموعة من شباب الخير بمحافظة الأقصر، بتوزيع المشروبات الباردة، على المواطنين في شوارع مدينة الأقصر، للترطيب عنهم من حرارة الشمس حيث سجلت درجة الحرارة اليوم الأربعاء، العظمى منها 42 درجة مئوية، فيما بلغ معدل الرطوبة 16%.

وأوضح محمد عبد النبي، عضو متطوع بجمعية نماء لتنميه المجتمع بالأقصر، وأحد المتطوعين بالمبادرة، قيامه مع مجموعة من شباب الجمعية، بصنع مشروبي "التمر والسوبيا" الممزوجين بالثلج، وحفظهما في "كولمن مياه"، وتوزيعها على المواطنين في الشوارع، وذلك لتخفيف شدة الحرارة عليهم أثناء السير في أوقات الظهيرة خلال عودتهم من العمل، أو اضطرارهم للخروج في مثل تلك الأوقات التي تشتد فيها درجات الحرارة.

وأضاف محمد عبد العاطي سكرتير الجمعية، أن تلك المبادرة، يقوم بها عدد من شباب الجمعية بصفة أسبوعية، في إطار أنشطة الجمعية الخيرية، مشيرًا إلى استمرار المبادرة طوال فترة الصيف للترطيب على المواطنين من شدة الحرارة التي تشهدها المحافظة.
للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.. شباب الأقصر يوزعون المشروبات الباردة على المواطنين.. صور
للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.. شباب الأقصر يوزعون المشروبات الباردة على المواطنين.. صور
للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.. شباب الأقصر يوزعون المشروبات الباردة على المواطنين.. صور
للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.. شباب الأقصر يوزعون المشروبات الباردة على المواطنين.. صور

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