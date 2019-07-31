التخطيط: ضخ 2.9 تريليون جنيه استثمارات لتعزيز عملية النمو بالدولة.. فيديو

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة، إن الدولة وحدها لا يمكنها فعل شيء، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، مهم للغاية.



وأضافت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن معدلات النمو غير مسبوقة على مدار الـ 11 عاما السابقة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل النمو مهم، ولكنه وحده لا يكفي.



وأوضحت أنه يجب توزيع شرائح معدل النمو، حتى يستفيد منه الجميع، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها 2.9 تريليون جنيه في الدولة المصرية لتعزيز عملية النمو.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.