فى أول أيام المرحلة الثانية .. 85 طالبا سجلوا رغباتهم في معامل التنسيق بجنوب الوادى

استقبلت معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، طلاب المرحلة الثانية الناجحين في الثانوية العامة في العام الدراسي 2018/2019 والتي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الاحد المقبل.



وقال الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، إنه تم تخصيص معمل التطوير ١ بمدرج ١ بمبنى المدرجات ومعمل التطوير ٢ ومعمل التطوير ٣ بمبنى قاعة المؤتمرات بإجمالي 58 جهاز حاسب آلي ومعمل التطوير ١ بكلية التربية بالغردقة المجهز بـ ٢٠ جهاز كمبيوتر لخدمة الطلاب.



وأوضح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعامل شهدت اليوم إقبال من الطلاب لتسجيل رغباتهم، لافتًا إلى أن الجامعة وفرت وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم والرد على كافة استفسارات الطلاب وطبع رغباتهم وإيصالات التقديم داخل المعامل.



وأشار بدران، إلى أن معامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا سجلت رغبات 65 طالبًا و طالبة، بينما سجلت معامل التنسيق بكلية التربية بالغردقة رغبات 20 طالبا وطالبة.