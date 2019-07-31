ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فى أول أيام المرحلة الثانية .. 85 طالبا سجلوا رغباتهم في معامل التنسيق بجنوب الوادى

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:31 م
صدى البلد
يوسف رجب
استقبلت معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، طلاب المرحلة الثانية الناجحين في الثانوية العامة في العام الدراسي 2018/2019 والتي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الاحد المقبل.

وقال الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، إنه تم تخصيص معمل التطوير ١ بمدرج ١ بمبنى المدرجات ومعمل التطوير ٢ ومعمل التطوير ٣ بمبنى قاعة المؤتمرات بإجمالي 58 جهاز حاسب آلي ومعمل التطوير ١ بكلية التربية بالغردقة المجهز بـ ٢٠ جهاز كمبيوتر لخدمة الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعامل شهدت اليوم إقبال من الطلاب لتسجيل رغباتهم، لافتًا إلى أن الجامعة وفرت وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم والرد على كافة استفسارات الطلاب وطبع رغباتهم وإيصالات التقديم داخل المعامل.

وأشار بدران، إلى أن معامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا سجلت رغبات 65 طالبًا و طالبة، بينما سجلت معامل التنسيق بكلية التربية بالغردقة رغبات 20 طالبا وطالبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا.. معامل التنسيق الإلكتروني بجنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الأولى

توافد الطلاب على معامل التنسيق الإلكترونى ببنات عين شمس

انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2019.. 25 ألف طالب سجلوا رغباتهم بنجاح صباح اليوم.. التعليم العالي: لا شكاوى حتى الآن.. وإتاحة إمكانية تغيير الرغبات حتى الخميس المقبل

رئيس جامعة القاهرة: معامل التنسيق بالجامعة مستمرة في العمل غدا

معامل التنسيق الالكتروني بجنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية غدًا

ترشيحاتنا

أولى خسائر ترامب البريطاني.. الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوياته

بعد الصفقات الجديدة .. تشكيل مرعب لـ الزمالك فى الموسم الجديد

عبد الله جمعة يهنئ شقيقه صالح بعيد ميلاده.. شاهد

زى انهاردة آخر يوم أشوفك فيه.. دنيا عبدالعزيز توجه رسالة مؤثرة للراحل فاروق الفيشاوي

الفلك الدولي يكشف مفاجأة عن موعد عيد الأضحى المبارك

تصرف غريب من مضيفة طيران داخل الطائرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها