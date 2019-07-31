السعودية تعلن عن أرقام إنتاجها من النفط خلال الأشهر المقبلة

كشف مصدر نفطي سعودي، عن مواصلة المملكة إنتاج الخام دون 10 ملايين برميل في الأشهر المقبل، بما يقل عن المستوى المستهدف لإنتاجها في اتفاق أوبك.



وقال إن إنتاج المملكة من النفط في يوليو بلغ 9.6 مليون برميل يوميا، بما يقل 200 ألف برميل يوميا عن إنتاج يونيو.



وأضاف المصدر أن السوق يزداد شحا والمخزونات التجارية الأمريكية تتراجع، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة التزاما قويا بقرارات أوبك+ وعازمة على خفض مخزونات النفط العالمية.



يأتي ذلك مع استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني، ما تسبب في منع تصدير النفط الإيراني إلى دول العالم.

