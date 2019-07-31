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6 عوامل تؤدي إلى زيادة معدل الفقر ..تعرف عليها..فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:09 م
صدى البلد
مي محمد
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن توفير فرص العمل قضية مهمة للشباب.

وأضافت خلال المؤتمر الاول لـ" مبادرة حياة كريمة " في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب ، اليوم الأربعاء ، أن عند وضع خطة للعمل يتم توجيه برنامج عمل الحكومة ثم التطرق إلى مفهوم الفقر.

وأضافت أنه لا يتم اليوم التحدث عن الدخل فقط ، لكن نتحدث عن الفقر متعدد الأبعاد الذى يشمل الخدمات الصحية والتعليمية والغذاء لان كل هذا يشمل مفهوم الفقر .

وأردفت أن خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة يساهمان في رفع جودة الحياة للمواطن ، لافتة إلى أن العوامل التى تؤدي إلى زيادة معدل الفقر هى : مستوى التعليم ، الخدمات الصحية ، برامج حماية اجتماعية ، نوع التوظيف ، مستوى التضخم الموجود في الدولة ، حجم النمو السكاني ، إضافة إلى التوزيع الجغرافي.

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