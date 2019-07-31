مصرع خفير بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تمثيل قاتل زوجته للجريمة بالدقهلية

لقى خفير نظامي مصرعه إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وأدى إلى أزمة قلبية أثناء قيامه بتامين قيام المتهم بقتل زوجته بالستامونى بالجريمة.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد احمد الحسينى مأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بمصرع خفير نظامى بطريقه مفاجأه اثناء تامين تصوير المتهم عبد الله توكل جبر ٢٧ عاما سائق ومقيم فى السبخاوية عملية قتل زوجته فاطمه كامل أمين ٢١ عاما بعد ٤ شهور زواج.



وفوجئ مأمور المركز والمقدم محمد حماد رئيس المباحث، بسقوط عاطف فوزى أحمد الشحات٤١ عاما، ومقيم الستاموني مغشيا عليه وعندما حاولوا إفاقته وجدوه قد فارق الحياة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتم نقل الجثة لمستشفى بلقاس.