ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: ارتفاع المعروض النقدي بمصر إلى 11.58% خلال يونيو الماضي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:04 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
رويترز
أظهرت بيانات من البنك المركزي ، اليوم الأربعاء أن المعروض النقدي (ن2) في مصر ارتفع 11.85% على أساس سنوي في يونيو الماضي.

وبلغ المعروض النقدي 3.864 تريليون جنيه مصري (234 مليار دولار) في نهاية يونيو، ارتفاعا من 3.797 تريليون جنيه في الشهر السابق. وزاد المعروض النقدي 11.65 في المئة في مايو.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أكد أن الدعم الكبير وغير المحدود من الإدارة والقيادة السياسية المصرية للبنك المركزي المصري كان له أكبر الأثر في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح مصر في مواجهة كارثة اقتصادية كادت تودي بالبلاد إلى نتائج كارثية ومصير لا يحمد عقباه.

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يرسل الاستغناء عن محمد عواد لـ الزمالك

حزب تحيا تونس يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

نشرة الظهيرة.. أسعار لحوم الأضاحي.. رسالة مرتضى منصور لـ كهربا ومؤمن زكريا.. كليات القمة المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية

تعرف على التقرير الطبي لقاتل زوجته يوم الصباحية في المنوفية

فوائد التفاح بكل أنواعه للقلب والجنس والبشرة

سماح أنور عن انتشار ثعبان الطريشة في التجمع: وحياة ربي فرحانة فيكم جدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها