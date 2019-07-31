المركزي: ارتفاع المعروض النقدي بمصر إلى 11.58% خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات من البنك المركزي ، اليوم الأربعاء أن المعروض النقدي (ن2) في مصر ارتفع 11.85% على أساس سنوي في يونيو الماضي.



وبلغ المعروض النقدي 3.864 تريليون جنيه مصري (234 مليار دولار) في نهاية يونيو، ارتفاعا من 3.797 تريليون جنيه في الشهر السابق. وزاد المعروض النقدي 11.65 في المئة في مايو.



وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أكد أن الدعم الكبير وغير المحدود من الإدارة والقيادة السياسية المصرية للبنك المركزي المصري كان له أكبر الأثر في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح مصر في مواجهة كارثة اقتصادية كادت تودي بالبلاد إلى نتائج كارثية ومصير لا يحمد عقباه.