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فن

"أنا غير" يدخل عمرو دياب قائمة الأعلى مشاهدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:16 م
صدى البلد
أحمد البهي
تمكن برومو أغنية "أنا غير " ، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة ، عبر موقع يوتيوب .

البرومو حقق ما يقرب من 200 الف مشاهدة ، حيث أحتل المركز الثانى من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة .

وطرح عمرو دياب، البوستر الخاص بالألبوم، كاشفًا عن اسمه "أنا غير" والذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع الشاعر أحمد مرزوق، كما طرح برومو أغنية "بحبه" التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.

ويعود عمرو دياب في ألبومه الجديد للتعاون مع حميد الشاعري "موزعًا موسيقيًا" والملحن محمد رحيم، كما تعاون مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، وصابر كمال، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمدي، وخالد تاج الدين، وإسلام زكي، وتولى أسامة الهندي توزيع غالبية أغانيه.

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