التخطيط: ضخ 18 مليار جنيه لتطوير المناطق شديدة الخطورة .. فيديو

قالت وزيرة التخطيط، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة لجودة التعليم وزيادة خطة المنتسبين للتعليم، بالإضافة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالصحة وارتباطا كبيرا بالفقر ومستوى الصحة، من خلال برامج الحماية وبرنامج التأمين الصحى الجديد.



وأشارت وزيرة التخطيط، خلال جلسة مبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثانى المؤتمر الشباب السابع، إلى أنه تم ضخ 18 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية لتطوير المناطق شديدة الخطورة، ومخصص لها فى العام القادم 10 مليارات جنيه لتطويرها.



وتابعت وزيرة التخطيط، أن التوظيف والقطاع غير الرسمي غير ظاهرين من خلال انتاجهم، موضحة أن حجم الناتج لهم غير واضح نهائيًا ضمن إيرادات الدولة.



وأردفت أن الدولة بدأت فى حزمة من المشروعات لهذه الفئة ودعمها من خلال حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ25 مليار من جهاز المشروعات الصغيرة، و40 مليارا من الشركات متناهية الصغر، و140 مليارا من البنوك المصرية فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

