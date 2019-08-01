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ديني

عالم أزهري يوضح حكم الصيام في أيام التشريق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:34 ص
الأزهر
الأزهر
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن "أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، وسميت أيام التشريق، لأن الناس يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه في الشمس حتى لا يتعفن إذا ادخروه".

وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"، فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتًا للصيام".

وقال الدكتور إسماعيل شاهين لـ"صدى البلد" إن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. 

وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه".

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