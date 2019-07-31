وزارة التضامن تكشف عن برنامج وعي وأهم أهدافه.. فيديو

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "سكن كريم" التي يتم العمل عليها من خلال مبادرة "حياة كريمة" تقوم الوزارة خلالها بعمل هام تحت عنوان "وعي".



وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنهم يعملون على بناء الوعي على مستوى المجتمع المحلي من أهم ما يشغل وزارة التضامن.



وأوضحت الوزيرة انهم يعملون من خلال مجموعة من الأدلة، الخاصة بالوعي بالآخر واحترام الآخر والوعي بالقضية السكانية والوعي باحتياجات المرأة ودورها في المجتمع، والوعي بالقضايا الخاصة بالوطن.



وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج "وعي" سوف يتم تطبيقه في القرى، وهو مجموعة من الأدلة التي يعمل عليها الشباب والخبراء لتوضيح الرسائل المستهدفة للأسر.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة، كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.