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فن

لقاء ياسمين عبد العزيز و منى الشاذلي الأعلى مشاهدة على يوتيوب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:29 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
أحمد البهي
دخل البرومو الخاص ببرنامج معكم ، والذى تقدمة الإعلامية منى الشاذلى، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة، حيث يكشف برومو عن ملامح الحلقة التي تستضيف فيها مني الشاذلي الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وحقق برومو حلقة ياسمين عبد العزيز من برنامج معكم ربع مليون مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات ، مما أهله لاحتلال المركز الرابع فى قائمة الأعلى مشاهدة من أصل 50 فيديو.

وأظهر البرومو، ياسمين عبد العزيز وهي تتحدث عن كواليس أفلامها وسر عدم ظهورها في أي برنامج لمدة 18 عاما.

ولاقى البرومو إعجاب عدد كبير من متابعي ياسمين عبد العزيز، وردود واسعة عبر انستجرام والتي جاءت بين "خفة دم مش طبيعية" و "انت عسل جدا ومن الناس الحلوة".

كانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية هي مسلسل "لآخر نفس" الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.

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