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تعليم

حوار مفتوح مع الدكتور كمال درويش ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة بجامعة الفيوم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:47 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
إستقبل الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، اليوم ، الدكتور كمال درويش الرئيس الأسبق لنادى الزمالك والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية جامعه حلوان، ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة الذى يعقد تحت عنوان " التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية ".

حضر اللقاء الدكتور خالد عطا لله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية.

وأجرى د. كمال درويش لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة بحضور عدد من أساتذه الجامعة وحشد كبير من الطلاب.

أشار الدكتور كمال درويش فى كلمته الى لمحات من تاريخه فى إدارة نادى الزمالك ، مؤكدا على أن السمات التى تميز القائد الناجح تتضمن الإجتهاد فى العمل والمثابرة وإكتساب الثقافة والتحلى بالأخلاقيات الحسنة.

وقام الدكتور كمال درويش بالإجابة عن أسئلة الطلاب التى دارت فى إطار مفهوم النجاح والتميز وكيفية أختيار العمل الملائم وتحقيق النجاح فيه.

فى نهاية اللقاء تم إهداء درع جامعة الفيوم للدكتور كمال درويش تقديرا لجهوده ومشاركته الفعالة فى معسكر إعداد القادة بالجامعة.
حوار مفتوح مع الدكتور كمال درويش ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة بجامعة الفيوم
حوار مفتوح مع الدكتور كمال درويش ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة بجامعة الفيوم
حوار مفتوح مع الدكتور كمال درويش ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة بجامعة الفيوم
حوار مفتوح مع الدكتور كمال درويش ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة بجامعة الفيوم

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