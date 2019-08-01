مكافأة ربانية للحجاج المتأخرين حتى ثالث أيام التشريق.. تعرف عليها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحكمة من بقاء الحجاج خلال أيام التشريق الثلاثة هو أن هناك مكافأة ربانية متمثلة في رحمات وسكينة تتنزل على النفس في ثالث أيام التشريق يشعر بها من بقي من الحجيج وهذه الرحمات لها مذاق خاص.





وأضاف الدكتور علي جمعة ، في فتوى، أن البقاء في أيام التشريق حرية شخصية كما قال تعالى: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ).





ولفت الدكتور علي جمعة إلى أن البقاء من عدمه مسألة تقوى لا أكثر ولا أقل، ولكن من تأخر حتى اليوم الثالث سيشعر بروحانيات لم ولن يشعر بها من قبل ويتمنى لو انه يعود لها مرة أخرى.





يذكر أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، و بما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء و المرضى والأطفال والضعفاء ولذا فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.