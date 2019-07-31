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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض رؤى معاصرة بكلية التربية النوعية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:30 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
افتتح الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية، معرض (رؤى معاصرة) للدكتورة عبير فؤاد الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور أشرف عبدالحفيظ على دعم الجامعة لجميع المعارض والأنشطة الفنية لما لها من دور كبير فى نشر الثقافة والتنوير فى المجتمع الجامعى والرقى بالذوق العام، بالإضافه إلى أهمية الفنون باعتبارها القوى الناعمة للشعوب والمعبرة عن تطور الثقافات عبر الأجيال مشيدًا بما يتضمنه المعرض من لوحات فنية متقنة التنفيذ تدل على الموهبة والابداع.

وأشار الدكتور أحمد فتحى إلى أن كلية التربية النوعية سباقة دائما فى تنفيذ المعارض الفنية فى التصميم والرسم والتصوير والأعمال الفنية والنسجية، منوها بتبنى الكلية لأفكار طلابها الموهوبين والتى يعمل على ابرازها كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس لاكسابهم الخبرة والمهارة اللازمة.

وقامت الدكتورة عبير فؤاد بشرح ما يتضمنه المعرض من خلال 20 عملا فنىا تصويريا منفذا على القماش (التوال) باستخدام الألوان الزيتية إلى جانب بعض الخامات المتنوعة كقصاصات الورق والصور الفوتوغرافية باستخدام تقنية الكولاج.

وأضافت أن الهدف من المعرض هو إيجاد رؤى متنوعة للمحيط الإنسانى، ممثلًا فى البيئة المصرية عن طريق أعمال تصويرية متنوعة المفردات والدلالات الشكلية والرؤى التعبيرية والرمزية بما يتناسب مع الفلسفة الخاصة بالمعرض.

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