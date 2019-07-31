حساسين: تنفيذ المحافظين لتكليفات رئيس الوزراء يضبط الأسعار خلال عيد الأضحى

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بالبرلمان بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخاصة بالتجهيز الجيد لاستقبال عيد الأضحى، والمتابعة اليومية للأسواق والاسعار للتأكد من توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة خاصة اللحوم الحمراء وكذلك التأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ بالمحافظات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لعرض منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك لإحداث التوازن المطلوب فى الأسواق.



وطالب الدكتور سعيد حساسين فى بيان له أصدره اليوم من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتفعيل غرف العمليات الرئيسية اعتبارًا من «وقفة عرفات»، للتدخل فى الأزمات حال حدوثها وضرورة وجود مسئولين أكفاء بالمرافق المختلفة وأماكن تجمعات الجماهير خلال العيد وإصلاح أى أعطال طارئة إلى جانب التأكد من توافر الوقود والغاز بكميات مناسبة خاصة بأماكن تجمعات المواطنين فى الإجازات مثل الإسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة.



وأكد الدكتور سعيد حساسين على ضرورة تكليفات رئيس الوزراظ بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين للحد من حوادث الطرق واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع فى مدن كل محافظة.



مطالبا من رئيس الوزراء تقييم اداء المحافظين على أساس الالتزام بتنفيذ جميع هذه التكليفات المهمة.

