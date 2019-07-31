تطوير منظومة التدريب على الحاسب الآلي في سيناء.. صور

نظم مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام محافظة شمال سيناء، دورة تدريبية للعاملين بعدد من المصالح الحكومية علي أساسيات الحاسب الآلي، بهدف صقل مهاراتهم المعرفية والوظيفية.



وأكد عبد المنعم إبراهيم أبو رياش، مدير المركز، أن الدورة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية بواقع 45 ساعة تدريبية للعاملين بالأزهر الشريف والتربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار وطلبة بالمرحلتين الثانوية والجامعية.



أضاف أبو رياش أنه تم تنظيم حفل في نهاية الدورة التدريبية وتسليم شهادات اجتياز الدورة علي المتدربين بحضور كل من عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، ومحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام وعضو مجلس إدارة المركز وهبه حسن منصور وهبة الله حسن الزرباوي من العاملين بالمركز.



أشار أبو رياش إلي قيام المركز بتنفيذ عدد 5 دورات تدريبية خلال الفترة الماضية ، من بينها 3 دورات للتدريب علي أساسيات الحاسب الآلي ، ودورتين للتدريب علي قواعد البيانات، استهدفت 76 متدرب من مختلف المصالح الحكومية وشباب الخريجين والطلبة وأعضاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.



قال أبو رياش أن المركز يسعي لتطوير منظومة التدريب على الحاسب الآلي لمواكبة التطور التكنولوجي وإضافة برامج جديدة لتنمية مهارات العاملين، إلى جانب سد الفجوة بين خريجي الجامعات وسوق العمل في إكسابهم وتدريبهم على برامج الحاسب الآلي لاقتحام سوق العمل.

