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منوعات

بـ 200 جنيه فقط في الساعة.. شاهد أول دراجة مائية في مصر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:05 م
أول دراجة مائية في
أول دراجة مائية في مصر
أحمد قطب - عدسة : ابانوب نبيل
ابتكرت سيدة مصرية دراجة هوائية تسير فوق سطح النيل لأول مرة فى مصر بعد بحثها طويلاً عن وسيلة ترفيه جديدة وآمنة ونجحت فى الوصول لابتكارها .

قالت مآب أحمد، صاحبة فكرة الدراجة المائية، إنها بدأت في التفكير في الدراجة الهوائية التي تسير فوق سطح النيل منذ فترة طويلة وقامت بالسعي لتحقيق الفكرة في مصر منذ 6 أشهر وانها بدأت التنفيذ الفعلي منذ 3 أشهر بالتعاون مع بعض أصدقائها وبعض الجهات الخاصة.

وأوضحت مآب أحمد أن الدراجة الهوائية المائية المستخدمة مثلها مثل الدراجات البرية ولكن لها مواصفات خاصة وأكدت أن جميع العجل مصرى ولكن بمواصفات أوروبية.

وأوضحت مآب أحمد أنه بالرغم من اختلاف الفكرة وخروجها عن المألوف لم يمنع المواطنون من السعي لتجريبها والإقبال عليها موضحة أن جميع سبل الأمان متوفرة، كما حدّدتها الشركة الإيطالية والسلطات المصرية فيقوم من يريد تجربتها بارتداء جاكيت الأمان، بالإضافة إلي وجود مُنقذ للتدخل في حالة الخطر.

وأشارت مآب أحمد إلي أن هذه المبادرة لم تقتصر علي القاهرة فقط بل تم تجريبها في العين السخنة أيضًا، وجار استخراج التصاريح اللازمة للانطلاق في جميع محافظات مصر.

وأشارت مآب أحمد إلى أن الأسعار هي 200 جنيه في الساعة الواحدة حيث إن هذا السعر يغطي تكلفة الأدوات المستخدمة فقط لأن وسائل الأمان المطلوبة مُكلفة جدًا ونحن لا نسعي للربح في الوقت الحالى ولكن نتمني أن نعتمد هذه التجربة في الفترة القادمة كرياضة مثل التجديف.

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