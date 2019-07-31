علشان محدش يضحك عليك.. 12 نصيحة للتعرف على اللحوم الفاسدة عند الشراء

أعلنت الدكتورة نادية وديع لطفي بقسم الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مواصفات اللحوم الجيدة وطرق اختيار اللحم الصالح للاستهلاك وشكل اللحوم غير الصالحة.





ونصحت المواطنين عند شراء اللحوم باتباع عدة قواعد لمعرفة سلامة وصحة اللحوم من عدمه أبرزها:





١- يفضل شراء اللحم من جزار موثوق بة لضمان جودة اللحوم وان يتم تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل والعظام وتختلف طريقة اختيار اللحم بحسب نوعة.





٢- لحم البقر يجب أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكًا أبيض اللون مائلاً إلي الاصفرار.





٣- يجب أن يكون لون اللحم وردياً لا يلمع كثيراً وينبغي تجنب اللحم الأخضر المائل إلي الرمادي.





٤- تجنب اللحم الرطب والمبلل الذي يكون لزجاً عند لمسة.





٥- لحم الغنم: يجب أن يكون متماسكاً مع أنسجة رفيعة ويكون فيه تداخل بسيط مع الدهن الأبيض ولحم الماعز والغنم يميل إلى التصاق الشعر به.





٧- يجب أن يكون اللحم ذا لون وردي وينبغي تجنب اللحم الداكن والرطب والطري.





٨- يجب أن يكون الدهن متماسكاً وشمعياً ومتساوياً وأبيض اللون وينبغي تجنب الدهن الأصفر.





وهناك شروط عامة أبرزها:

1- أن تكون اللحوم وردية اللون ولون الدهن أبيض كما هو في الجاموس والضأن ومائل للاصفرار كما هو في البقري





2- أن تكون الأختام علي الذبيحة واضحة ومقررة ومميزة لكل نوع.





3- القوام متماسك لا يسهل قطعة بأظافر اليد.



