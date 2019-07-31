لاعبون من العيار الثقيل .. تعرف على آراء الجماهير في الصفقات النارية لـ الأهلي والزمالك .. فيديو

شهدت الأيام الماضية انفراجة في ملف المفاوضات بين الأندية المصرية حول انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي، وكان أبرزها نجاح الغريمين الأهلي والزمالك في تدعيم صفوف فريقيهما بعدد من اللاعبين في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق القيد بالقائمة الأفريقية.



وكان النادي الأهلي نجح في التعاقد مع الثنائي المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي بجانب تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم آخر، كما نجح ايضا في إنهاء صفقة ضم اللاعب محمد قفشة صانع العاب نادي بيراميدز، على الجانب الآخر استطاع نادي الزمالك إتمام التعاقد مع محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي ومحمد أبو جبل من صفوف سموحة، بالإضافة إلى محمد صبحي حارس مرمي بتروجت، بجانب المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.



ورصدت عدسة " صدي البلد " آراء بعض الجماهير المصرية حول هذه الصفقات التي تمت للفريقين ومدي تأثيرها على الأداء خلال الموسم الجديد.



قال "محمد معوض " أحد الجماهير المصرية إن صفقات النادي الأهلي ممتازة وجاءت في الوقت المناسب لتدعيم قوة الفريق في المرحلة القادمة خصوصا في بطولة إفريقيا.



وأشار "إبراهيم منصور" إلى أن صفقات نادي الزمالك من الطراز العالي خصوصا صفقة بن شرقي و عودة شيكابالا لبيته من جديد.



وأضاف " عمر هاني " ان شيكابالا سيؤثر على الفريق بشكل كبير لأنه يعتبر كابتن النادي إضافة لتأثيره على كل عناصر الفريق.



وأوضح " سامح حسين " أن محمود متولي صفقة سوبر للأهلي لأنه مدافع قوي بدنيا وارقامه جيدة ويجيد اللعب في عدة مراكز هي قلب الدفاع ومتوسط الميدان المدافع ولديه ميزة مهمة جدا وهي قدرته على بناء الهجمة من الخلف والخروج بالكرة بشكل سليم مثل عماد النحاس.



وأكد " سيد احمد " ان نادي الزمالك يتعاقد أحيانا مع صفقات كثيرة لا يحتاج معظمها مما يؤثر على أداء الفريق، بينما النادي الأهلي يكتفي بالصفقات التي يحتاجها الفريق وليس أكثر وهذا ما يجعل الفريق في حالة جيدة ولكن في النهاية الفريقان مستفيدان و الجمهور المستفيد الأكبر من هذه الصفقات حتى نرى منافسة شرسة في الدوري المصري مرة أخري وخصوصا مباراة الأهلي والزمالك.