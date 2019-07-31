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بديل لصابون الوجه.. قناع ينظف البشرة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:58 م
8مساء )بديل لصابون
8مساء )بديل لصابون الوجة قناع ينظف البشرة
أسماء عبد الحفيظ
ينخوف الكثير من الأشخاص من استعمال صابون الوجه ،منعا للاضرار بالبشرة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال هذا القناع الذى يعتبر بديلا لصابون الوجه، وبالاضافة لإمداد البشرة بالعديد من الفوائد.

قدمت خبيرة التجميل هدى الصاوي، القناع المثالي لتنظيف البشرة من الليمون المنظف لجميع أنواع البشرة.

طريقة التطبيق:

يتم تحضير 1/8 كوب لوز مطحون، و1 ملعقة عصير ليمون، و1ملعقة حليب أو قشدة.

اخلطى المكونات مع بعضها وضعيها على البشرة حتى تعمل على تنظيفها وترطيبها، اتركيها حتي تجف تمامًا ثم يتم غسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ.

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