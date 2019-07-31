بناءً على رغبة أهالى النوبة .. مد فترة قبول رغبات الحصول على التعويضات حتى 20 أغسطس

وافقت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالى النوبة على مد فترة قبول رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت من يوم 25 يونيو الماضى لفترة أخيرة تنتهى فى 20 أغسطس المقبل على أن تعلن أسماء المتقدمين والتعويضات المقررة لهم فى نهاية الشهر نفسه.



جاء ذلك بناءًا على رغبة أهالى النوبة التى حملها النائب يس عبد الصبور عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة إلى رئيس اللجنة .



وتقدم التظلمات على التعويضات بداية من اليوم التالى للإعلان عنها ويبت فيها فى موعد غايته 5 سبتمبر المقبل وذلك تمهيدًا لعودة الحقوق لأهلها خلال إحتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء .



وأكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن الموافقة على مد فترة تلقى الرغبات تأتي فى إطار حرص اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالى النوبة لإفساح أقصى وقت ممكن لإبداء رغباتهم للحصول على مستحقاتهم، وتمشيًا مع مطالب المقيمين فى المحافظات الأخرى وإستثمار قدومهم لمشاركة أهلهم فى أسوان فرحة عيد الأضحى المبارك لإنهاء الإجراءات المطلوبة.



وأشار المحافظ إلى أن ذلك يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لأبناء النوبة من أجل إستكمال الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم وفاءًا من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضًا إنشاء السد العالى .



يذكر أن المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة يصل عددهم إلى 11 ألف و 716 مستحقًا منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان ، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.