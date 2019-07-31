العبيدي: تكريم الرئيس للنماذج الواعدة تشجيع للمبدعين من شباب مصر وأفريقيا

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بكافة قطاعات الشعب المصري والتي منها قطاع أبناء الجالية المصرية بالخارج والذين يشارك بعضهم في مؤتمر الشباب الذي يقام حاليا.



وأضاف أن من بين القطاعات التي يحرص عليها الرئيس حرصا مضاعفا قطاع الشباب لإيمان الرئيس مرة بقدرات الشباب المصري في كل المجالات، ومرة أخرى بأن الأمم تبنى بعقول مفكريها وسواعد شبابها.



وذكر العبيدي أن المصريين بالخارج مثلهم مثل المصريين في الداخل يهتمون اهتماما كبيرا بمؤتمرات الشباب التي يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتعرفون على كافة الإنجازات التي تمت في مصر بتفاصيلها الدقيقة.



وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لعددٍ من النماذج الواعدة من الشباب الأفريقى إنما يعكس حرص الرئيس على تشجيع المتميزين من شباب مصر مرة والقارة الأفريقية التي يرأس السيد الرئيس اتحادها مرة أخرى، هذا التشجيع الذي يكون له أعمق الأثر في نفوس الشباب.