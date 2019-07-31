ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العبيدي: تكريم الرئيس للنماذج الواعدة تشجيع للمبدعين من شباب مصر وأفريقيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
سعيد العربي
قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بكافة قطاعات الشعب المصري والتي منها قطاع أبناء الجالية المصرية بالخارج والذين يشارك بعضهم في مؤتمر الشباب الذي يقام حاليا.

وأضاف أن من بين القطاعات التي يحرص عليها الرئيس حرصا مضاعفا قطاع الشباب لإيمان الرئيس مرة بقدرات الشباب المصري في كل المجالات،  ومرة أخرى بأن الأمم تبنى بعقول مفكريها وسواعد شبابها.

وذكر العبيدي أن المصريين بالخارج مثلهم مثل المصريين في الداخل يهتمون اهتماما كبيرا بمؤتمرات الشباب التي يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتعرفون على كافة الإنجازات التي تمت في مصر بتفاصيلها الدقيقة.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لعددٍ من النماذج الواعدة من الشباب الأفريقى إنما يعكس حرص الرئيس على تشجيع المتميزين  من شباب مصر مرة والقارة الأفريقية التي يرأس السيد الرئيس اتحادها مرة أخرى، هذا التشجيع الذي يكون له أعمق الأثر في نفوس الشباب.

ترشيحاتنا

شاهد .. أمير كرارة وزوجته على أحد شواطئ الساحل الشمالي

غرق عبارة إيرانية انطلقت من ميناء إماراتي

شاهد.. علي لطفي يقضي إجازته في الغردقة بصحبة العائلة

شاهد..كابتن الأهلي ونجوم الكرة في جنازة شقيق فاروق جعفر

مصرع 3 أشخاص في حادث اصطدام ملاكي بسيارة شرطة على طريق السويس

ببنطلون جينز مقطع.. نجم بيراميدز يستعرض سيارته الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط