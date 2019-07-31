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اقتصاد

السعودية تبقي إنتاجها النفطي في يوليو دون 10 ملايين برميل يوميا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:03 م
السعودية تبقي إنتاجها
السعودية تبقي إنتاجها النفطي في يوليو
رويترز
قال مصدر نفطي سعودي لرويترز اليوم الأربعاء إن إنتاج السعودية من النفط تراجع إلى 9.6 مليون برميل يوميا في يوليو 2019، وسيظل دون عشرة ملايين برميل يوميا في الأشهر المقبلة.

وذكر المصدر أن إنتاج السعودية من الخام في يوليو يقل عن مستواه في يونيو بنحو 200 مليون برميل يوميا.

وأضاف "نعتقد الآن بعد الحديث مع الزبائن والمستهلكين أن السوق تزداد شحا، في الوقت الذي نرى فيه المخزونات التجارية الأمريكية تتراجع".

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