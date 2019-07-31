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أخبار البلد

تحصين أكثر من 2.7 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:21 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و730 ألفا و78 رأس ماشية.

وقسمت الماشية التي تم تحصينها الى مليون و619 ألفا و209 رءوس أبقار، 915 ألفا و819 رأس جاموس، 163 ألفا و837 رأس أغنام، 31 ألفا و213 رأس ماعز" منذ بداية الحملة وحتى الآن.

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