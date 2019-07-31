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برلمان

بنسبة زيادة 4% فقط.. صناعة النواب: الدولة نجحت في فرملة معدل الفقر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:00 م
المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
أسامة علي
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حققت نجاحا كبيرا بفرملة معدل الفقر بنسبة زيادة 4% فقط، حيث إن الدولة تمكنت من السيطرة على الوضع عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف فرج عامر، في بيان أصدره الثلاثاء أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب وجود إرادة سياسية، وعزيمة شعب، وهناك دول لم تتمكن من تطبيق البرنامج لعدم وجود إرادة، مشيرا إلى أن هناك حكومات اتبعت نظام المسكنات خوفًا من ردود الأفعال.

وأكد أنه كان لابد من القيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، حتى تصل إلى مستوى الدول الصناعية الكبرى مثل كوريا والصين.

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