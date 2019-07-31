خطاب: مؤتمر الشباب فرصة لإتاحة الحوار بين القيادة وشباب مصر

قال وليد خطاب أمين الشئون المالية والإدارية بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، إن مؤتمر الشباب يفتح باب الحوار والتواصل والتشاور بين القيادة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشباب، ومناقشة جميع التحديات التى تواجههم فى حياتهم.



وأضاف خطاب أن إقامة المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية يثبت ان العاصمة الجديدة تحولت من حلم على ورق، إلى مدينة ملموسة متكاملة الخدمات والمنشآت، وأصبحت جاهزة لاستضافة أكبر المؤتمرات.



ولفت إلى أن القيادة السياسية تسعى لتسليط الضوء على المشروعات القومية وتوعية الشباب بأهميتها، من أجل استكمال خطوات التنمية والتطوير فى وقتٍ قياسى.



يذكر أن أجندة المؤتمر ستناقش مجموعة متنوعة من القضايا الوطنية بصبغة أكثر نضجًا عن سابقتها في المؤتمرات لتشمل محاور إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموازنة الدولة 2019 -2020، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد و"التحول الرقمي- التسويق الحكومي"، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة، إلى جانب مناقشة الإجراءات التي تتبعها الدولة مع المواطن الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته على الوضع الداخلي، لمناقشة هذه المحاور من خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية، ليتضمن المؤتمر حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والذي يعد إحدى توصيات منتدى شباب العالم الأخير.