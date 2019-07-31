الأردن تشتري 25 ألف طن قمح في مناقصة

قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء إن الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المملوكة للدولة يُعتقد أنها اشترت نحو 25 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية طلبت نفس الكمية وأغلقت أمس الثلاثاء.



ومن المعتقد أن السعر يقارب 234 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، وطلبت المناقصة شحن القمح في النصف الأول من سبتمبر 2019.



وتطرح الشركة مناقصات منفصلة عن وزارة التجارة الأردنية، التي اشترت أيضا 60 ألف طن من القمح في مناقصة أمس الثلاثاء.