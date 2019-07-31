على مساحة 659 فدانا .. محافظ البحيرة: إحياء مشروع تنمية الثروة الحيوانية والنباتية لضبط الأسعار

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن خطة محافظة البحيرة فى العمل والدفع بالمشروعات القائمة وإحياء مشروعات أخرى تساهم في توفير فرص عمل وزيادة موارد المحافظة وكان من أهمها مشروع تنمية الثروة الحيوانية والنباتية ( عاداة ) الذى يعد أحد مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية المملوكة للمحافظة.



يأتى ذلك فى إطار تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تعظيم موارد الدولة وتحقيق أقصى إستفادة وأعلى عائد منها وتنمية أصولها للمساهمة فى الإنفاق على المشروعات الخدمية وتحسين مستوى معيشية المواطنين وكذا حسن إستغلال أصول الدولة غير المستغلة لتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في إرتفاع معدلات التنمية الإقتصادية .



واوضح المحافظ ان مشروع عاداة يتضمن انتاج زراعي وحيواني وتربية وإنتاج ألبان وتسمين ويقع على مساحة إجمالية 659 فدان عبارة عن ( 500 فدان أراضي زراعية - 100 فدان مبانى ومنشآت – 25 فدان أراضي بور يتم إستصلاحها – 10 أفدنة مصنع تدوير مخلفات زراعية – 15 فدان مقلب قمامة ملحق بالمصنع – فدان مشتل – 8 أفدنة شون تخزين غلال ) .



وأشار المحافظ إلى تنفيذ خطة تطوير للمشروع إعتمدت على تطوير منطقة عاداة من خلال : رفع كفاءة وتطوير العنابر الخالية داخل المحطة لإستقبال العجول الصغيرة ( نامي – فطام ) و دعم المزرعة بالعدد الكافي من الرؤوس والسلالات الجيدة التي تمتاز بالتأقلم مع المناخ وغزارة الإنتاج وجودته بتكلفة 30 مليون جنية .



كما شمل التطوير رفع كفاءة محطة التسمين بمشروع عاداة لـ1270 رأس مستورد بجانب عدد الرؤوس القائمة ورفع كفاءة وتطوير مظلات محطات التربية لإستيعاب عدد 1000 رأس وإنشاء خط إنتاج أعلاف لسد إحتياجات الحيوانات من العلف وتقليل النفقات وتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة العلف .



واضاف المحافظ ان خطة تطوير مشروع عاداة لانتاج الثروة الحيوانية والزراعية شمل تطوير محلب آلي 24 نقطة لإنتاج 20 طن لبن يومي وإنشاء مصنع يقوم على منتجات الألبان بالجبن والألبان بمشتقاتها و مزرعة للبط داخل المشروع .



واوضح المحافظ ان المنطقة الزراعية للمشروع تم تطويرها من خلال ادخال محاصيل جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والعدس والفول البلدي بالإضافة للمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والبرسيم لإستخدامهم كعلف للحيوانات مع إستغلال الآلات التي تم إستلامها من مشروع المخلفات.



وأشار إلى أنه تم إدخال محصول البوتيكان لإنتاج العلف الأخضر للحيوان وإدخال منظومة الزراعة الآلية وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية وتعزيز وتطوير البحوث وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في إختيار أفضل أنواع التقاوي المستخدمة في الزراعة بالإضافة لإستخدام أساليب حديثة في الري لترشيد إستهلاك المياة ( الري الحقلي – الزراعة بالتكثيف ) .



وأكد المحافظ أن بفضل تلك الجهود أصبح مشروع عاداة من المشروعات الواعدة والتي قامت بدورها مؤخرا في ضبط أسعار اللحوم حيث قام المشروع بطرح كميات كبيرة من إنتاجه من اللحوم بالمنافذ بدائرة المحافظة كما يتلقى طلبات الحجز لأضاحي العيد من العملاء والمواطنين بأسعار مخفضة.



وأضاف ان تطوير مشروع عاداة جاء بهدف ضبط الأسعار بالأسواق وإحياء مشروع البتلو، مشيرا الى تخصيص مبالغ من صندوق الخدمات لإقراض المربين بغرض تشجيع الإستثمار حيث بلغ عدد المربين المتعاقدين مع مشروع البتلو 229 مربى لعدد 1536 رأس بإجمالي قروض منصرفة 4 مليون و600 ألف جنية .



وأشار المحافظ إلى توقيع بروتوكول ثلاثي بين مديرية الزراعة والطب البيطري لتوزيع عدد من البط على الخريجين والمرأة المعيلة بهدف تحويل القرية البحراوية المستهلكة إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة والحد من البطالة ودعم إقتصاديات القرية وذلك بتكلفة 5 ملايين جنية تمويل ذاتي من المحافظة للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق.