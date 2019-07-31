صدمة الأمير هارى.. تعرف على السبب

أصاب الأمير هارى الكثيرين بالصدمة بعدما كشف عن عدد الاطفال الذين سينجبهم، حيث أعلن دوق ساسكس أنه سينجب طفلين بحد أقصى فقط على عكس الامراء فى إنجاب أكثر عدد ممكن من اولياء العهد.



جاء ذلك فى حديث لهاري مع مجلة فوج البريطانية، ليكشف الأمير هارى عن تغير نظرته تجاه الكوكب بعد ولادة ابنه آرشي في مايو الماضى.



وأضاف دوق ساسكس أنه لطالما حلم بإنجاب الكثير من الأطفال، ولكن بعد إنجابه آرشي لن يصل اقصى عدد أولاده لأكثر من اثنين من أجل مستقبل أفضل للأرض.



وحذر هارى من خطورة مستقبل البشرية بسبب زيادة عدد سكان الأرض سنويًا بصورة مخيفة.

