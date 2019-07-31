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البحوث الإسلامية: 342 ألف كتاب لوعاظ وواعظات الأزهر على مستوى الجمهورية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:38 م
صدى البلد
محمد شحتة
قام مجمع البحوث الإسلامية بتوزيع موسوعتين من الكتب العلمية على وعاظ وواعظات الأزهر من مختلف مناطق وعظ الجمهورية، حيث بلغ إجمالي هذه الكتب (342 ألف) كتاب، وذلك في إطار البناء العلمي والمعرفي والثقافي الشامل للوعاظ والواعظات.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عيّاد إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف يعمل على تنمية مهارات الوعاظ والواعظات من خلال دعمهم بالكتب العلمية المختلفة التي تساعدهم على القيام بدورهم في توعية المواطنين وتحصينهم من مخاطر الفكر المنحرف.

وأضاف عيّاد أن التطور السريع في جميع المجالات والذي نعيشه الآن يفرض علينا ضرورة التأهيل والتدريب والقراءة المستمرة والتفاعل مع جميع الوسائل الحديثة والاستفادة منها في التواصل مع الجمهور وخاصة الشباب، والاستعداد العلمي التام من جانب الوعاظ والواعظات لتلبية احتياجات الناس المعرفية.

وأوضح الأمين العام أن المكتبة تحتوي على العديد من الإصدارات العلمية المختلفة والتي تعالج قضايا مجتمعية وإنسانية مهمة يحتاج إليها الوعاظ والواعظات في عملهم الميداني، كما تركز على تفنيد شبهات الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة التي يحاول أعداء الوطن الترويج لها ونشرها بين الشباب تحت راية الدين مثل: الخلافة، والحاكمية، الطائفة الممتنعة، دار الإسلام ودار الحرب، وغير ذلك من الإصدارات الفكرية المهمة.

وأشار عياد إلى أن المكتبة العلمية التي تم توزيعها تشتمل على موسوعة للفتاوى تتعلق بمختلف القضايا التي تهم كل شرائح المجتمع خاصة فتاوى الشباب والأسرة، والتي يحتاج إليها الوعاظ في التواصل مع الناس بمختلف فئاتهم المجتمعية للرد على استفساراتهم وأسئلتهم.

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