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توك شو

مؤتمر الشباب 2019.. منشفها علينا ليه.. الرئيس السيسي يمازح وزير المالية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:19 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
قسم التوك شو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب 2019، إن العمل الجاد والمثابرة أساس تحقيق الآمال وحل كافة المشاكل والأزمات التي تواجه الدولة المصرية، فضلا عن تحقيق كافة المبادرات الخلاقة، مؤكدا "إللي ظروفه صعبة لازم يشتغل ومينمش".

ونوه، "السيسي" خلال كلمته فى مؤتمر الشباب 2019 بجلسة مبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثانى المؤتمر الشباب السابع، إلى أن مبادرات الدولة لدعم الطبقات الأكثر احتياجا وتطوير القري تحتاج المزيد من الدعم مالي.

ووجه الرئيس حديثه لوزير المالية خلال مؤتمر الشباب 2019 ممازحا له، قائلا: إن المالية بها فائض مالي و"العملية ماشية معاك كويس، منشفها عليها ليه".

كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير المالية بتوجيه دعم مالي للحكومة لرعاية مبادرة حياة كريمة.

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