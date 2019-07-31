تأشيرات الحج ..الصحفيين تجرى القرعة العلنية على الدفعة الثانية



وعقب الانتهاء من اللقاء قام الزناتى بتقديم تكريم من النقابة للشيخ يسرى عزام بعدها قاما بتوزيع أوراق السفر والتأشيرات للزملاء، الذين أشادوا بجهود النقابة لإنهاء‎.

أجرت نقابة الصحفيين مساء اليوم القرعة العلنية للدفعة الثانية على تأشيرات الحج التى حصل عليها نقيب الصحفيين ضياء رشوان .ويبلغ إجمالي تأشيرات الحج التي حصلت نقابة الصحفيين حتى الآن على 100 تأشيرة للحج لأعضائها، حيث حصلت فى الدفعة الأولى على 60 والدفعة الثانية 40 وسيتم إجراء القرعة العلنية عليها اليوم.وأعلن حسين الزناتى، وكيل النقابة للنشاط رئيس لجنة الحج والعمرة، بأنه بحصول النقابة على 40 تأشيرة حج جديدة إضافية لهذا العام يكتمل عدد التأشيرات الفردية التى حصلت عليها النقابة لهذا العام الى ١٠٠ تأشيرة للصحفيين الراغبين فى الحصول عليها لأداء مناسك الحج.وحول عملية اختيار الفائزين قال الزناتي إن عملية الاختيار لأصحاب التأشيرات الجديدة ستكون استكمالًا للزملاء الأساسيين الذين كانوا قد فازوا بالقرعة من قبل، وكان عددهم ١٠٠ زميل وزميلة بترتيب الفائزين بالقرعة، ولم يتم اختيار سوى ٦٠ فقط منهم فى المرحلة الأولى، وفى حالة الاعتذار سيتم اختيار الزملاء الاحتياطيين فى نفس القرعة وعددهم ٢٠فائزًا.وأوضح حسين الزناتى أنه فى حالة عدم استكمال 40 زميلا للفوز بالتأشيرة فى هذه الحالة سيتم إجراء قرعة على ماتبقى من التأشيرات بين الزملاء الذين تقدموا فى نفس القرعة ولم يحالفهم الفوز بها، وستقوم النقابة لضيق الوقت وسرعة إنهاء إجراءات التأشيرات الجديدة، بإجراء القرعة فى حال الحاجة إليها اليوم فى الثانية ظهرا على أن تكون أوراق الفائزين جاهزة لدخولها إلى السفارة فى نفس الوقت وهى جواز سفر صالح لمدة ٦ أشهر صورة بخلفية بيضاء.وأعلن الزناتى مساء أمس أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان نجح فى الحصول على 40 تاشيرة حج جديدة لهذا العام للزملاء الراغبين فى الحصول عليها، ليكتمل عدد التأشيرات التى حصلت عليها النقابة لهذا العام إلى ١٠٠ تأشيرة.وأقامت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين اليوم برئاسة حسين الزناتى وكيل النقابة للنشاط ندوة حول مناسك الحج بحضور الشيخ يسري عزام العالم بوزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين، الذى شرح لحجاج بيت الله الحرام من الصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم مناسك الحج وأجاب عن تساؤلاتهم الخاصة بها.من جانبه رحب الزناتى بحجاج بيت الله الحرام من الصحفيين وأسرهم فى بداية اللقاء وأوضح أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان قام بمجهود كبير للتيسير على الزملاء فى الحصول على التأشيرات خاصة بعد الإجراءات والنظام الجديد الذى جرى هذا العام عن الأعوام الماضية.وقال الزناتي إن لجنة الحج والعمرة قامت هذا العام بتنظيم برنامج كامل للحج بالتعاون مع وزارة التضامن عبر مستويين للخدمة، بنفس أسعار حجاج التضامن، هذا بالاضافة لحصولها على 60 تأشيرة للأعضاء النقابة، وأمكن التنازل لها للأب أو الأم.