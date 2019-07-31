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برلمان

أمين شباب الحركة الوطنية: مؤتمر الشباب استعراض لقوة الدولة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:34 م
صدى البلد
أسامة علي
قال محمد عزمي أمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن مؤتمر الشباب في نسخته السابعة والذي عقد بالعاصم الإدارية بمثابة استعراض لقوة الدولة المصرية واستعادة لمكانتها علي جميع الأصعدة المحلية والدولية.

وأشاد "عزمي"، فى بيان له اليوم، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسات المؤتمر والتي حازت علي إعجاب وتقدير كل الحضور كونها جاءت كاشفة لحجم ما تحقق ويتحقق علي الارض من إصلاحات غيرت شكل مصر وجعلتها في مكانه رفيعة.

وأضاف عزمي، أن الرئيس بعث أيضًا برسالة حب وعرفان بالجميل للشعب المصري نظرًا لتحملة فاتورة الإصلاح مما جعل الدولة تتغير وتقف في منطقة اخري من حيث النمو والازدهار المنتظر، مؤكدًأ أن مؤتمر الشباب في نسخته السابعة هو استمرار لمؤتمرات التواصل مع الشباب، خاصة وانه يتميز هذه المرة بإقامته في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد احد أهم انجازات الدولة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن جلسة اسأل الرئيس التي تنظم ضمن فعاليات المؤتمر تعد فرصة للإجابة عن أسئلة تهم الشباب وتهم المجتمع.

يعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، وشهد المؤتمر اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

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