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لا تراجع عن حل الدولتين.. العاهل الأردني يستقبل جاريد كوشنر في عمان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:17 م
العاهل الأردني يستقبل
العاهل الأردني يستقبل كوشنر في عمان
أحمد محرم
أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الملك عبد الله أعاد التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد الملك أن حل الدولتين هو الوحيد الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، والوفد المرافق.

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