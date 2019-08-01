موازنة البرلمان: ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون البنوك الجديد خلال دور الإنعقاد الخامس

قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس النواب ينتظر إرسال الحكومة مشروع قانون البنوك الجديد خلال دور الإنعقاد الخامس ، حيث يساهم هذا القانون فى دعم من السياسة النقدية والعمل على حل كل المشاكل الخاصة بالسياسة النقدية ، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك الإستثمارية عليها ديون للمصالح الحكومية



وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نسعى من خلال قانون البنوك الجديد إلى تطوير السياسة النقدية ، عن طريق الإستعانة بتجارب الدول الاجنبية فى السياسة النقدية للبنوك ، هذا بالإضافة إلى جذب العملة الأجنبية ودعم موقف الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

