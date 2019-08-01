ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان: ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون البنوك الجديد خلال دور الإنعقاد الخامس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:59 ص
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس النواب ينتظر إرسال الحكومة مشروع قانون البنوك الجديد خلال دور الإنعقاد الخامس ، حيث يساهم هذا القانون فى دعم من السياسة النقدية والعمل على حل كل المشاكل الخاصة بالسياسة النقدية ، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك الإستثمارية عليها ديون للمصالح الحكومية

وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نسعى من خلال قانون البنوك الجديد إلى تطوير السياسة النقدية ، عن طريق الإستعانة بتجارب الدول الاجنبية فى السياسة النقدية للبنوك ، هذا بالإضافة إلى جذب العملة الأجنبية ودعم موقف الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

ترشيحاتنا

الإفتاء تحسم الجدل في وجود الجن العاشق.. وكيفية العلاج منه

قبل تسجيل الرغبات في تنسيق المرحله الثانية.. اعرف الكليات والجامعات التكنولوجية المتاحة لك

نريد قانون يحمينا.. صرخة عاملات المنازل والمصانع الخاصة

عقب فوز الأهلي بالقمة.. صالح جمعة يكشف ما حدث مع شقيقه عبدالله لاعب الزمالك

شاهد.. حمار ورجل يتشاركان غناء تتر الأغنية الافتتاحية لـ الأسد الملك

هل أنت منهم؟.. هذه الأبراج الأكثر نكدا

اعترافات مثيرة لـ زوجة ضابط السلام وعشيقها: عطلنا الدش قبل مباراة الأهلي والزمالك.. والمتهم: طلعت مصارينه

شاهد.. جلد شاب وفتاة بتهمة ممارسة الفاحشة في إندونيسيا

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

بعد إدارته حوارا مع الرئيس السيسي.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رامي رضوان

محمد يوسف يكشف عن كنز فريق الأهلي ..فيديو

عقب فوز الأهلي بالقمة.. صالح جمعة يكشف ما حدث مع شقيقه عبدالله لاعب الزمالك

حفيدة مقرئ شهير.. فاطمة نبيل أول مذيعة محجبة تظهر على شاشة التلفزيون المصري

ليس بينهم حسن شحاتة.. علاء نبيل يرشح 3 مدربين وطنيين لقيادة المنتخب

حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

المستكاوي يكشف عن رأيه بـ الإسماعيلي عقب رحيل متولي وعواد ..فيديو

موجز الرياضة.. قفشة يعقب على الانضمام للأهلي.. نيمار يرفض المشاركة مع باريس سان جيرمان..محمد يوسف يكشف عن رأيه في صالح جمعة

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها