أحمد زكي يكتب : ماذا تعرف عن كذبة أغسطس التاريخية؟



واختلفت قوائم أعياد وفاء النيل ضمن قوائم الأعياد داخل المعابد المصرية ففي قائمة أعياد معبد آمون بالأقصر يتم الإحتفال بـ حابي في منتصف الشهر الأول من ١٥ توت من فصل الفيضان آخت تحت اسم حابي صادق الوعد.



تتميز احتفالية وفاء النيل عن رأس السنة الفرعوني بأنه احتفالية متوالية طوال أيام الفيضان متناوبة بين المدن علي ضفاف نهر النيل فرحة بوصول الفيضان والخير إليها فليس له يوم واحد ولكن حاليًا الدولة المصرية ومحافظة الجيزة تحتفل به في كرنفال شعبي وفني في شهر أغسطس.



يروج كارهو الحضارة المصرية القديمة الافتراء والكذب حول أسطورة إلقاء عروس بشرية للنيل حتي يرضي ويفيض وهي اكذوبة سبق التصدي لها بكثير من التفنيد ومنها عدم توثيق أسطورة عروس النيل في أي وثيقة تعد مصدرا علميا للحضارة المصرية.



لم يثبت عن القدماء معرفتهم بالقرابين البشرية.. لم يثبت ان ترك المصري القديم حدثا جللا مثل هذا ولم يوثقه وهو من ترك آثارا واخبارا حتي عن أدق حياتهم الخاصة.



غاب عن ملفقي تلك الافتراءات ان شخص حابب هو شخصية أسطورية غير محدد الجنس هل هو ذكر ام انثي فماذا يفعل بعروس بشرية.



الأعياد ذاكرة للمسرات والإنجاز داعمة للقيم الايجابية يتميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات والإنسان بطبعه يتذكر ويحتفل فرديا وجماعيا برسالات الإخلاص والخير دائما.



وفاء النيل واحد من أهم الأعياد المصرية القديمة علي مر تاريخها المتعدد ومترامي الأطراف ومعني الاحتفال هو الفرحة بوفاء النيل لعهده ووعده وفاض بالخير علي الناس.