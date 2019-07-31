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بحضور نقيب المحامين ورئيس النواب .. الاتحاد العربي للتحكيم يعقد مؤتمره السنوى غدًا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمادة خطاب
يعقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، غدا "الخميس" بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية.

يرأس المؤتمر سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والمقرر العام له المستشار سمير زبدية الأمين العام للاتحاد.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية، الأولى بعنوان، القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية، والثانية بعنوان، آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية، والثالثة بعنوان، ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية، ذلك بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وملتقى للتوصيات على هامش المؤتمر.

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد، وعدد من قيادات المؤسسات المصرفية والبنوك، والقيادات الإدارية في وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، والتجارة، والاتصالات، والتنمية الإدارية، والإدارات المكلفة بمعالجة ومكافحة غسل الأموال، وسرية أعمال المصارف، وخبراء وزارة العدل، ورجال القضاء، والمحامين، وأساتذة الجامعات والأكاديميين، والباحثين المهتمين بمجالات فض وتسوية المنازعات.

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