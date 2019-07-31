شاهد .. رأى الاهلاوية فى استمرار بقاء مارتن لاسارتي..ردود صادمة



قال محمود محمد احد مشجعي النادي الأهلي انه لا يؤيد بقاء مارتن لاسارتي في الاهلي لانه لا يوجد لديه رؤيه فنيه صحيحه واستبدالاته كثيره خلال المبارايات تجعل الفريق يفقد ثباته أثناء المباراة.



وأضاف محمد عصام احد مشجعي نادي الزمالك انه يؤيد وبشده بقاء مارتن لاسارتي مديرا فنيا للأهلي لانه سيكون عاملا اساسيا في فوز نادي الزمالك على الاهلي في جميع المباريات لافتا إلى أن فوز الاهلي على الزمالك في بطولة الدوري المصري كانت مجرد حظ.



وأشار شريف مصطفى انه لا مانع من بقاء مارتن لاسارتي فتره أخرى وتكون مجرد اختبار له في البطوله القادمه واذا لم يتغير فكره العقيم سيبحث الاهلي عن مدير فني اجنبي اخر .

نجح النادي الأهلي في حصد لقب بطولة الدوري المصري بقيادة مديره الفني مارتن لاسارتي بعد موسم صعب على اللاعبين بسبب ضغط المباريات.رصدت كاميرا موقع صدى البلد الاخباري، آراء مشجعي كرة القدم في بقاء المدير الفني للأهلي ووجهت لهم سؤالا بعنوان "هل تؤيد بقاء مارتن لاسارتي في الاهلي خاصة بعد حصد الدوري".