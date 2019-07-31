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محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من المالية لمناقشة التحصيل الإلكتروني للخدمات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:54 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بمدينة شرم الشيخ وفدا من وزارة المالية برئاسة ابراهيم عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية والمديريات المالية، من أجل بحث سبل تنفيذ سياسات الدولة نحو تعاون جميع الاجهزة لتنفيذ السياسات الالكترونية والمالية والاقتصادية التى يقرها المجلس القومى للمدفوعات.

واستعرض اللقاء جهود وزارة المالية فى تطبيق هذه النظم على كافة اجهزة الدولة، كما ناقش تلك التوجهات التي على اثرها وجه المحافظ تعليماته لجميع المديريات ومجالس المدن بتفعيل تلك التوجيهات على ان يتم الحفاظ على ماكينات التحصيل الإلكترونى التى توفرها وتسلمها وزارة المالية الى الجهات الادارية بالمحافظة.

وأشار المحافظ في توجيهاته إلى ضرورة إلزام المحصلين وأمناء الخزن باستعمال تلك الماكينات فيما يزيد عن 500 جنيه عند التحصيل مقابل الخدمات مع إتاحة النظم اليدوية للمبالغ التي تقل عن ذلك .

ونظم المحافظ اجتماعا بين وفد وزارة المالية وجميع أجهزة المحافظة بحضور رؤساء المدن ومديرى الادارات والمديريات لتوضيح كافة التفاصيل.
محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من المالية لمناقشة التحصيل الإلكتروني للخدمات
محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من المالية لمناقشة التحصيل الإلكتروني للخدمات
محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من المالية لمناقشة التحصيل الإلكتروني للخدمات
محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من المالية لمناقشة التحصيل الإلكتروني للخدمات

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