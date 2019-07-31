في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة .. الرئيس: لولا الإصلاح الاقتصادي كانت مصر هتخرب.. ونحتاج ١٨ تريليون جنيه لحل مشاكل الدولة

رئيس الوزراء:

استطعنا استهداف كل اهالينا في المناطق غير الآمنه

وزيرة التخطيط:

نسب الفقر تتزايد بزياده اعداد الافراد



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، حيث عقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته: "أننا كنا نتحدث عن بلدنا منذ عام ٢٠١٢ علي أن الدوله ظروفها متدنيه وكنت أنظر كان معايا كام وموازنه الدوله كام وتستطيع الصرف علي المشروعات بأي مقدره واختلف وضعنا الاقتصادي دوله مثل مصر بها تعداد ١٠٠ مليون نسمه وموازنتها كام وتحدثت الدكتوره هاله في ظل المتاح لذلك قلنا نشتغل".



وأضاف الرئيس أن مصر تحتاج الي موازنه تريليون دولار، وذلك أقل من المطلوب مكملا: "لذلك تتراكم المشاكل وما نقيمه من تشييد بناء في مشروعات سكنيه ومدن حتي نستطيع توفير أقل الاحتياجات لتدر عائد محتاجين ١٨ تريليون جنيه لحل جميع مشاكل الدوله ونحن في الاتجاه لعمل ذلك ولولا الإصلاح الاقتصادي كانت مصر هتخرب لأن لم يكن لدينا الإيرادات لتوفير مستلزمات المصانع حل المواقف متل أحداث التغييرات في القري الأكثر فقرا وهكذا حتي نستطيع القضاء علي مشاكلنا ونصع مصر في المكانه التي نتمني ان تكون عليها.



وقال الرئيس: "الحياه الكريمه هي تعظيم ما لدينا ووضع تصور من الدوله لتقديم أفضل الحلول لبعض المشاكل المتفاقمه عن طريق هذه المبادرات حتي اقتصادنا يتحسن وهي إحدى المحاولات لعلاج المشاكل المزمنه لتغييرها وهكذا مثل مشكله الكهرباء والقضاء علي إنقطاع الكهرباء في كل ربوع مصر وتحسين الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب لذلك نحن محتاجين نشتغل وأن نتحلي بالصبر حتي نستطيع تغيير واقعنا، فلابد لمصر خلال العامين القادمين أن نتغير ونبقي مصر تانيه".



ومن جانبه تحدث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حيث قال أنه من خلال المبادره استطعنا استهداف كل أهالينا في المناطق الغير آمنه والعشوائيات ونفدنا مقوله الرئيس "بأننا إذا مش هناكل عشان يعيش هؤلاء المواطنين في حياه كريمه سنفعل" ورغم التخديات فالنسبه من المواطنين تتعدي الملايين تحتاج إلى دعم المبادره وهناك تحول في منطقه الريف، مكملا: "فمنذ ٢٠١٤ في مجال الصرف الصحي استطعنا تقديم خدمات في هذا المجال ليزيد نسبه تغطيه تحسين الخدمات من ١٠٪؜ إلى ٣٥٪؜.



وتابع رئيس الوزراء: "هناك برامج عديده كتكافل وكرامه وحياه كريمه ولكن بجانب عنل الحكومه هناك جهود بعض المؤسسات الخاصه والمجتمع المدني لمزيد من التنسيق والتكامل حتي نستطيع تقديم خدمات متكاملة".



في ذات السياق ، قالت وزيره التخطيط أنه لابد من تضافر جهود المجتمع المدني مع الحكومه حتي نستطيع أن نقدم أفضل شيء، موضحة أن معدل النمو عام ٢٠١٨/٢٠١٩ يساوي 5.6%؜ ولم يتزايد منذ ١١ عاما، كما أن حوالي ٣٠٠٪؜ معدل النمو في الاستثمارات الحكوميه بين عامي ٢٠١٣/٢٠١٤ و٢٠١٩/٢٠٢٠ ، كما انخفضت معدلات البطاله من ١٣٪؜ الي 8.1 %.



وقالت وزير التخطيط أن من العوامل التي تؤثر في معدلات الفقر كثيره ومن أهمها تحسين مستويات التعليم ، ومستوي الصحه وبرامج الحمايه الاجتماعيه وتشمل الدعم النقدي للمناطق غير الآمنه، فضلا عن عامل نوعيه التوظيف والقطاع غير الرسمي للتوظيف ويقصد بها العماله غير الرسميه وتمثل ٤٠٪؜ من المشتغلين.



وقالت "السعيد" أن نسب الفقر تتزايد بزياده أعداد الأفراد داخل الأسر، حيث أن هناك زياده شديده في حجم أعداد السكان؟



وتحدث ممثل شركه شنايدر الفرنسيه العالميه وهي متخصصه في التحول الرقمي والطاقه ولها عده مشاريع خاصه في العاصمة الإداريه الجديدة ومحطات التحليه في منطقه الجلالة والعلمين وبعض مناطق الصعيد، حيث قال أن الشركة ساهمت في مبادره الرئيس الخاصة بـ "حياة كريمة" والتي أطلقت في يناير ٢٠١٩ من خلال توفير فرص عمل وتقديم خدمات في مجال مد القري الأكثر احتياجا بالطاقه الشمسية وأيضا استخراج مياه الآبار بإستخدام الطاقه الشمسيه.



وتحدث ممثل مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عن إصلاح وتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظه أسيوط وأسوان بمنطقه أبو الريش قبلي والصعيد وان مؤسسة العربي تتحمل التكلفة كامله وتبلغ ١٣ مليون جنيه.



وشهدت الجلسة تقديم عدد من الشباب لأهداف المبادرة ، فضلا عن تواصل مع غرفة العمليات المركزية وعدد من محافظات الجمهورية لعرض الأمر علي الأرض.



وتمثل مبادرة حياة كريمة إستراتيجية القضاء علي الفقر في القرى الأكثر احتياجا، وهي مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل العام الحالي، وهي مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها ، تنبع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبعد انساني قبل أي شيء آخر، فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا الي التدخل الاني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم ، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.



وفي ظل إستراتيجية الدولة المصرية الموحدة للقضاء علي الفقر في القرى الأكثر احتياجا، تبلورت أهمية إطلاق مبادرة حياة كريمة، فهي مبادرة قومية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الاكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته.



وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول علي كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم ، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز علي بناء الإنسان والاستثمار في البشر ، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.



وتتمثل أهم مرتكزات المبادرة في تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية ، ودعم المجتمعات المحلية ، في أحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم علي حد سواء، وأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عاجل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم النهوض بمستوى المعيشة لاسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.



أما المبادئ الأساسية للمبادرة فتتمثل في الشفافية في تداول المعلومات والنزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي ، فضلا عن الالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والانتاجية، وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلي ، وكذلك اللامركزية عن طريق تفويض السلطة واتاحة قدر أكبر من المرونة ، وتقريبا لمسافة بين مستويات اتخاذ القرار.



وبالنسبة للمعايير الأساسية للفقر في القري المستهدفة، فهي كالتالي ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق ، وانخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس ، والاحتياج الي خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية ، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.



أما الفئات المستهدفة فهي الأسر الأفقر في القري المستهدفة، والشباب العاطل عن العمل، والأيتام والنساء المعدلات والأطفال، والأشخاص ذوى الاعاقة.



وفيما يتعلق بابراز صور التداخلات التي تقوم بها المبادرة : فهي تتمثل في تداخلات خدمية مباشرة وهي كالتالي: اصلاح بنية تحتية " سكن كريم" يتمثل في بناء اسقفورفع كفاءة منازل ، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي ، وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القري ، وتجهيز المنازل من خلال زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد افراح اجتماعية ، وتنمية طفولة عن طريق إنشاء حضانات منزلية لترشيدوقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة الاطفال.



اما التدخلات الخدمية غير المباشرة فهي كالتالي : تدخلات صحية عن طريق إجراء كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج ، أجهزة تعويضية عن طريق توفير سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات ، وتسهيلات غذائية عن طريق توزيع مواد غذائية مدعمة ويلات طعام للأسر الفقيرة ، وتدخلات بيئية عن طريق جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها .



وتشهد المبادرة مشاركة فعالة من الدولة ممثلة في الوزارات والمؤسسات والمحليات ، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص ، وشركاء التنمية المؤسسات والمنظمات الدولية والمواطنين والمتطوعين.