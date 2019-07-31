مركز جديد للحرف.. تنمية المهارات اليدوية والفنية لشباب بجامعة سوهاج

تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، يصاحبه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر يس عميد كلية الاثار والدكتور محمد معروف مدير المركز .

وأوضح "عزيز" أن الجامعة حريصة علي الانتهاء من تجهيز هذا المركز الذي يهدف الي تنمية المهارات اليدوية والفنية لشباب محافظة سوهاج، وتسجيل الحرف التراثية وتوثيقها، بالاضافة الي تنظيم المعارض الفنية للمشغولات اليدوية العادية والمتخصصة داخل وخارج الجامعة وإعداد كتالوج مصور عن الحرف والصناعات التراثية بالمحافظة.





وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أن المركز سيكون بمثابة وحدة ذات طابع خاص بالجامعة لخدمة المجتمع المحلي وإتاحة فرص عمل للشباب من الجنسين، مشيرًا الي انه تم تخصيص الطابق الأول للمطعم المركزي بالحرم الجامعي القديم كمقر للمركز للتسهيل على المتدربين في الحصول على دوراتهم .





وأضاف الدكتور محمد معروف أن المركز سيقدم عددًا من الدورات وورش عمل للتدريب على الصناعات النسيجية والخشبية والفخارية والزجاجية، مثل عمل تابلوهات الصرما، النحت، حفر وتشكيل الخشب، والتللي .



