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دبلوماسي روسي: تدريب 100 عسكري صيني على نظام الدفاع الصاروخي إس 400

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:52 م
منظومة الصواريخ الروسية
منظومة الصواريخ الروسية s400
أ ش أ
قال دبلوماسي روسي لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاربعاء، ان حوالي 100 عسكري من جيش التحرير الشعبي الصيني أكملوا دورة تدريبية فى روسيا على استخدام نظام الدفاع الصاروخي إس-400.

وقال الدبلوماسي - الذي لم يكشف عن هويته - "إن حوالى 100 عسكرى من جيش التحرير الشعبي الصيني الذين سيعملون على المجموعة الثانية من فوج إس 400، استكملوا دورة تدريبية لاستخدام النظام في يوليو وعادوا إلى بلادهم وكان قد بدأ التدريب في مارس 2019".

وأشار المصدر إلى أن الدورة التدريبية تزامنت مع بدء تسليم فوج إس 400 الثاني إلى الصين، فيما رفضت الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني التعليق على المعلومات.

وقال دبلوماسي آخر لوكالة تاس في 24 يوليو إن روسيا بدأت عملية لتسليم المجموعة الثانية من أنظمة الصواريخ إس 400 إلى الصين عن طريق البحر.. ومن المقرر أن تشارك ثلاث سفن على الأقل في العملية.

وكانت الصين أول دولة تشتري أنظمة إس 400 ووقعت موسكو وبكين عقدًا لتسليم مجموعتين من طراز إس 400 في عام 2014. وتم تسليم المجموعة الأولى في ربيع عام 2018 وتم اختبار الأنظمة بنجاح.

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