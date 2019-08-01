98.7 مليون دولار قيمة صادرات الصناعات اليدوية خلال 6 أشهر

تراجعت صادرات مصر من الصناعات اليدوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11% لتسجل نحو 98.702 مليون دولار، في مقابل 110.385 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.





وأشار المجلس التصديري للصناعات اليدوية - في تقرير صادر عنه - إلى وجود انخفاض في صادرات القطاع خلال شهر يونيو الماضي لتسجل قيمتها نحو 14.382 مليون دولار، في مقابل 18.419 مليون دولار خلال يونيو 2018، بتراجع قدره 22%.





ولفت المجلس إلى أن صادرات الحرف اليدوية انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.7% لتسجل 49.968 مليون دولار، في مقابل 52.435 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، كما شهد الربع الثاني من العام الجاري تراجعا بنسبة 18.9% لتسجل قيمة الصادرات نحو 48.734 مليون دولار، في مقابل 57.95 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.



